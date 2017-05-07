اتحاد جدة: الإدارة أقفلت 26 قضية.. وباعشن لن يستمر

أكدت إدارة اتحاد جدة في مؤتمر صحفي إغلاقها 26 قضية ضد النادي ما بين محلية وخارجية وتسديدها 10 قضايا خارجية بشكل جزئي، بينما أعلن حاتم باعشن رئيس النادي المكلف عدم رغبته بالاستمرار في منصبه بالترشيح أو التكليف.

وعقدت إدارة اتحاد جدة مؤتمراً صحفياً للكشف عن كافة التفاصيل المالية والقضايا التي تم سدادها، وقال ماهر عبدالفتاح المستشار القانوني: بلغ عدد القضايا الخارجية الصادر فيها قرارات نافذة ٢٩ قضية تم اغلاق منها ١١ قضية، وتم سداد ١٠ قضايا خارجية بشكل جزئي ، وتبقى ٦ قضايا خارجية لم يتم سدادها بعد.

وفي المقابل، كشفت إدارة باعشن عن القضايا المرفوعة من طرفها ضد اللاعب سعيد المولد لاعب أهلي جدة حالياً، وضد الاتحاد الدولي لكرة القدم في قراره منع النادي من التسجيل فترتين، ونادي فاسكو دي غاما لدى محكمة كاس بسبب مطالبته بـ3.1 مليون يورو جراء بدعوى عدم التزام النادي باتفاقية وقعت عام 2015، أما القضايا المنظورة حالياً فهي قضية المدرب فيكتور بيتوركا ضد النادي لدى محكمة "كاس" للتحكيم الرياضي، واللاعب الغاني سولي مونتاري الذي يطالب بكافة مستحقات عقده، ويدعي بأن العقد المسجل في نظام الانتقالات الدولي غير صحيح، ونادي النجم الساحلي التونسي.

وقال أحمد السقاف أمين الصندوق في نادي الاتحاد: سددت الإدارة التزاماتها هذا الموسم بقيمة تقارب 57 مليون ريال، وسددت كذلك مبالغ سابقة بما يقارب 46 مليون ريال، كما أن مبلغ 17 مليون الذي أردنا تسديده للاعب أحمد العكايشي دفعناه لقضايا غرفة فض المنازعات التي صدرت مطلع الموسم.

وختم حاتم باعشن المؤتمر الصحفي بتأكيده أن قرار ابتعاده نهائي، وزاد: تسلمت شيكاً من الشرفيين أنمار الحائلي وأحمد كعكي لتسديد مستحقات المدرب سييرا واللاعبين فهد الأنصاري وكارلوس فيلانويفا.