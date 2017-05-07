رامون دياز: فوز الهلال بالدوري سيدفعه إلى تجاوز الريان

أكد رامون دياز، مدرب الهلال أن حالة فريقه النفسية عقب التتويج بدوري المحترفين السعودي ستكون عاملاً مهماً لتجاوز الريان القطري في ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا..



وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: بالتأكيد مواجهة الريان صعبة ومهمة لنا، فنحن نريد الظفر بالصدارة، وسنحاول بالطبع استغلال الحالة النفسية الجيدة التي نمر بها بعد فوزنا بالدوري.



وتابع: لدي لاعبين ذات مستوى عالي من الإحترافية وهم في حالة من التركيز التام استعدادا لمواجهة الريان، وهو فريق قوي ومنظم وسبب لنا المتاعب في مباراة الذهاب، لكننا سنسعى طبعًا للفوز بالمباراة رغم أن الفريقين يعيشان نفس الظروف.