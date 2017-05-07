غروس: لا نبحث عن التعادل مع ذوب آهن

اعترف السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة بصعوبة مواجهة فريقه أمام ذوب آهن الإيراني يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



وقال غروس، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: ستكون مباراة قوية وطلبت من اللاعبين تسجل بداية قوية، وإظهار شخصية الفريق الحقيقية في الدقائق الأولى، واحتاج من لاعبي فريقي تقديم أداء قوي، وانتصار يؤهلنا لدور الستة عشر ولا نريد نقطة التعادل.



وأشار المدرب السويسري إلى معرفته بطريقة لعب الفريق الإيراني ونقاط القوة والضعف لديهم. واختتم جروس حديثه قائلاً: أتمنى مشاهدة جماهير الأهلي في ملعب المباراة ودعم الفريق.