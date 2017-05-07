فان وينكل: أخضر مونديال 2022 سيضم لاعبي منتخب البراعم

كشف يان فان وينكل عضو اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن 40 لاعباً سعودياً من فئة البراعم سينضمون إلى مدرستي مانشستر يونايتد وريال مدريد، مشيراً إلى أن اختيار منتخب سعودي من بين 4 آلاف لاعباً يعني فرصة أكبر للنجاح مستقبلاً.

وقال فان وينكل، ضيف نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": سارت كرة القدم السعودية على خطى البلدان المتطورة في القطاعات السنية، واختيار منتخب من بين 4 آلاف لاعباً يعني فرصة أكبر لنجاح المنتخبات السعودية مستقبلاً. وأتبع: سيخضع 40 لاعباً سعودياً إلى تجربة قصيرة في مدرستي مانشستر يونايتد وريال مدريد، وهذا سيساعد المنتخب السعودي في مونديال 2022 لأن فئة البراعم ستكون في المنتخب الأول مستقبلاً وسيقدمون مستويات جيدة.