40 برعماً ينضمون إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد

عبر يان فان وينكل عضو اللجنة الفنية في اتحاد القدم السعودي عن سعادته بمشاركة 4500 لاعب من درجة البراعم وخوضه ما يزيد عن 900 مباراة في دوري STC للبراعم، بينما أكد حسين اليامي ممثل شركة الاتصالات السعودية أن الشركة نقلت المعرفة من مدرستي مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال فان وينكل في المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن البطولة: سيتم اختيار 40 لاعباً لإلحاقهم بمدرستي مانشستر يونايتد وريال مدريد، وأنا متأكد بأن كأس العالم 2022 في قطر ستشهد مشاركة 3 منهم على الأقل.



وأكد طلال آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية في اتحاد القدم أن صناعة كرة القدم تعتمد على الناشئين وصقل مواهبهم، مقدماً شكرره للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقاً على اهتمامه بالنشء، وتوقيعه اتفاقية دوري البراعم مع شركة الاتصالات السعودية.

