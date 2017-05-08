أبطال آسيا: الفتح يبحث عن الإنجاز والتعاون في مهمة صعبة

يبحث الفتح السعودي عن تأهل تاريخي إلى الدور ثمن النهائي حينما يحل ضيفاً على لخويا القطري على ستاد عبدالله بن ناصر بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب المرحلة الثانية, في حين ستكون مهمة التعاون صعبة للغاية حينما يستضيف استقلال طهران الإيراني لحساب المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وعلى ستاد عبدالله بن ناصر يبحث الفتح عن تسجيل إنجاز تاريخي جديد حينما يحل لخويا القطري الذي حجز بطاقة التأهل الأولى بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي في المرحلة السابقة 3-1.

وسيدخل الفتح المباراة بدون ضغوط بعدما ضمن الفريق بقاءه في دوري جميل السعودي للمحترفين بفوزه على اتحاد جدة 4-1 ليصعد إلى المركز الثامن.

ويتصدر لخويا القطري ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن استقلال خوزستان الذي سيواجه الجزيرة الإماراتي متذيل الترتيب, في حين يحتل الفتح المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويحتاج الفتح إلى الفوز على لخويا مع خسارة استقلال خوزستان أمام الجزيرة ليحجز البطاقة الثانية لأول مرة في مشاركته الثانية، حيث خرج من دور المجموعات في نسخة 2014.

التعاون والاستقلال

وعلى استاد حمد بن خليفة ستكون مهمة التعاون صعبة للغاية حينما يستضيف استقلال طهران الإيراني.

ويدخل التعاون المواجهة، وهو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أهلي دبي واستقلال طهران الثاني وبفارق المواجهات المباشرة أمام لوكوموتيف طشقند متذيل الترتيب.

ويحتاج التعاون إلى الفوز بأكثر من 4أهداف لكي يعلن تأهله رسمياً إلى الدور الثاني، إذ إن استقلال طهران نجح في حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وينص نظام الاتحاد الآسيوي على أن يحسم نتائج المواجهات المباشرة التأهل في حال تعادلهما بالنقاط مع احتساب فارق الأهداف.