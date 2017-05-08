أهلي جدة يمدد تعاقده مع الخطوط القطرية حتى 2020

جددت إدارة أهلي جدة عقد رعايتها مع الخطوط القطرية 3 أعوام إضافية، وقبل شهر من نهاية العقد الحالي، ليرتبط الطرفان ببعضهما حتى صيف العام 2020.



ووقع أحمد المرزوقي العقد الجديد مع الخطوط القطرية في الدوحة، قبل مواجهة فريقه مع ذوب آهن أصفهان الإيراني في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأكد المرزوقي بأن تجديد العقد مع القطرية دليل على النجاحات التي تحققت لكلا الطرفين خلال الأعوام الماضية، بينما اعتبر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أن أهلي جدة أفضل ناد في المنطقة ويملك قيمة كبيرة ومنجرات وتاريخ.

ووقع أهلي جدة عقد رعايته مع الخطوط القطرية الأول في عام 2014، وخاض مواجهة ودية مع برشلونة نهاية العام الماضي كجزء من بنود العقد.