أهلي جدة يهزم ذوب آهن ويلحق بالعين إلى ثمن النهائي

حجز أهلي جدة مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على ضيفه ذوب آهن الإيراني 2-صفر على ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليرافق العين المتصدر الذي فاز على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 3-صفر في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الأهلي ليواجه أول المجموعة الأولى والذي يتنافس عليها فريقي أهلي دبي، واستقلال طهران الايراني، في حين سيواجه العين الاماراتي ثاني المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكراً حينما تابع لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس كرةً عائدة من حارس ذوب آهن الايراني ليسددها نحو المرمى لتجد المدافع رجب زاده الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وسنحت فرصة ثمينة للأهلي للاعبه فيتفاتزيديس الذي تلقى تمريرة من زميله تيسير الجاسم ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وتلقى السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي ضربة موجعة بعدما تعرض مهاجمه مهند عسيري الى اصابة عند الدقيقة 38 ليشرك اللاعب حسين المقهوي بديلاً له.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 63 والتي شهدت افتتاحه التسجيل عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك ذوب آهن الايراني.

وعند الدقيقة 84 أكد مدافع الأهلي أمير كردي تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالفتاح عسيري بقدمه في شباك ذوب آهن الايراني.