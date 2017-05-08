الهلال ينهي آمال الريان ويتأهل متصدراً

حافظ الهلال على صدارته بعد فوزه على مضيفه الريان القطري 4-3 على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة الدوحة، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال بخطف البطاقة الأولى ليواجه ثاني المجموعة الثانية التي يتنافس عليها فريقا استقلال خوزستان الايراني والفتح السعودي، في حين حجز فريق بيروزي الايراني البطاقة الثانية عقب فوزه على الوحدة الاماراتي 4-2، ليواجه متصدر المجموعة الثانية فريق لخويا القطري.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوطين إذ بدأ الشوط الأول بأفضلية للريان لكن سرعان مانجح الهلال بفرض سيطرته وتمكن لاعبه الاوروغوياني نيكولاس ميليسي من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 40 بعدما تابع كرة زميله نواف العابد العائدة من الحارس عمر باري ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني اندفع الريان نحو مرمى الهلال ونجح مهاجمه سباستيان سوريا بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله تاباتا ليضع الكرة في المرمى الهلالي.

وعندالدقيقة 59 تمكن قائد الريان تاباتا بتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً ذكية داخل منطقة الجزاء من فوق الحارس عبدالله المعيوف.

وبعد هدف الريان الثاني استعاد الهلال السيطرة واحتاج 7 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه السوري عمر خربين من تسجيل الهدف الثالث بعد متابعته لرأسية زميله ميليسي العائدة من الحارس ليضع الكرة في الشباك.

ولم يتوقف هجوم الهلال ونجح نجم اللقاء الاوروغوياني ميليسي بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس عمر باري.

وعند الدقيقة 82 نجح الاسباني سيرجيو غارسيا بتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً أرضية قوية سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 84 قضى السوري عمر خربين مهاجم الهلال على آمال الريان بالتأهل بعدما أكمل تمريرة زميله محمد جحفلي بقدمه في شباك الحارس عمر باري ليبقى الهلال بالصدارة برصيد 12 نقطة.