توماسوف في حديث الوداع: النصر بحاجة إلى مهاجم وصانع لعب

أكد الكرواتي مارين توماسوف لاعب النصر أن فريقه بحاجة إلى مهاجم وصانع ألعاب، مشيراً إلى أن تحقيق الفوز في كرة القدم يحتاج إلى اتحاد اللاعبين وتقديم أقصى ما لديهم.

وحضر الكرواتي، مارين توماسوف، إلى النصر الصيف الماضي معاراً من ريجكا الكرواتي، ولعب 23 مباراة دورية سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 للاعبي الأصفر.

وقال توماسوف لـ"العربية.نت" عن مستواه خلال الموسم: إذا قيمت موسمي من بدايته إلى نهايته سأجد أنني كنت سعيداً بما قدمت، لأنني لم أدخر جهداً في سبيل خدمة الفريق، صحيح أن مستواي تعرض إلى هبوط في فترات معينة، لكن هذه كرة القدم وهناك عوامل كثيرة تؤثر بما يقدمه اللاعب ومنها أني أحضر إلى السعودية للمرة الأولى، لكن بشكل عام أنا راضٍ بما قدمت مع الأصفر، سعيد بالتجربة التي قضيتها، لكني حزين بسبب خروج النصر من دون تحقيق أي بطولة.

وزاد: لا أعرف لماذا لم يجدد النصر عقدي، سمعت عن نية الإدارة استمراري في الفريق لكن لم يتحدث أي شخص من النادي معي، وهناك بند في عقدي يتيح للنصر استمراري على أن نتفق قبل الأول من أبريل، لكن ربما لو كانوا يريدون بقائي في الفريق الموسم المقبل فيستطيعون مفاوضة نادي ريجكا الذي يملك بطاقتي الدولية.

وحول الاشتباك الشهير الذي نشب بينه وبين حسين عبدالغني، وامتد إلى المدرب السابق زوران ماميتش، قال: لا أعرف شيئاً عن ذلك الأمر، ربما وسائل الإعلام تعرف أفضل مني، لكن أنا لم أدخل في اشتباك مع أي شخص.

وكان النصر منافساً على جميع البطولات المحلية مع حلول شهر مارس الماضي، لكنه أنهى الشهر خارج السباق عليها، وعن ذلك يقول توماسوف: أنا لا أملك الإجابة عن هذا السؤال، من يملكها هم مسؤولو النادي والمدرب، أنا أعمل وأجتهد بناء على تعليمات الأخير وما يطلبه مني في المباريات.

وعانت تدريبات النصر من مجموعة غيابات في صفوف اللاعبين، ووصلت ذروتها قبل لقاء الهلال الأخير، وحول ذلك يجيب مارين: كرة القدم رياضة جماعية، وإذا أراد الفريق تحقيق الفوز فعلى عناصره أن يكونوا متحدين وكل واحد منهم يقدم أقصى ما لديه، بالنسبة لي فعلت ذلك، أما إذا لم يلتزم لاعب آخر بالتدريبات فهذا الأمر ليس من شأني، هناك إدارة ومدرب يستطيعون الحديث عن ذلك.

وأجاب عند سؤاله عن ماذا يحتاج النصر ليعود إلى البطولات قائلاً: لا أعرف من سيستمر الموسم المقبل ومن سيرحل، لكن إذا بقي الفريق على حاله فأظن أن النصر يحتاج إلى مهاجم جيد وصانع ألعاب.