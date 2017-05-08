غوميز: سنقاتل من أجل الوصول إلى الدور الثاني

أكد البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون أن فريقه سيقاتل بضراوة من أجل خطف بطاقة التأهل عندما يلاقي استقلال طهران مساء الثلاثاء في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتاج التعاون إلى الفوز على استقلال طهران بفارق كبير للوصول إلى الدور الثاني، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز إيراني قوامه 3 أهداف دون رد.

وقال غوميز في المؤتمر الصحفي: مباراة صعبة جدًا وتحد قوي، نحتاج للفوز بفارق كبير من الأهداف لنتأهل، الاستقلال فريق قوي ومتمرس، لكننا سنقاتل لتحقيق الفوز لأن الجماهير تستحق منا ذلك.

وتابع: المنافسات القوية مثل دوري أبطال آسيا تحتاج للخبرة، أمامنا أمل سنعمل من أجل تحقيقه ولن نتنازل عن ذلك.