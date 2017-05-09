أندية إماراتية تغري خربين.. واللاعب يرغب بالهلال

تسببت أندية إماراتية في إيقاف مفاوضات إدارتي ناديي الهلال والظفرة الإماراتي، بشأن إتمام صفقة انتقال المهاجم السوري عمر خربين إلى صفوف النادي السعودي، بعدما تقدمت بخطابات رسمية وجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، تحمل عروضا مغرية من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي.

وقدم خربين مستويات مميزة بشعار الهلال، حتى بات أحد اللاعبين الذين طالبت الجماهير الهلالية ببقائهم ضمن صفوف فريقها الأزرق لمواسم مقبلة.

وأكد مسؤول ينتمي إلى نادي الظفرة، تحتفظ "العربية.نت" باسمه، تلقي إدارة النادي عروضا رسمية جديدة من أندية محلية، ترغب جدياً في انضمام المهاجم الدولي ابتداء من مطلع الموسم المقبل.

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن اللاعب وإدارتي الناديين قد توصلوا إلى اتفاق مبدئي على كافة تفاصيل صفقة انتقاله إلى النادي السعودي، قبل أن تقدم الأندية المحلية عروضها الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في إيقاف المفاوضات بين الناديين الشقيقين وتأجيل حسم الصفقة من عدمها حتى عودة اللاعب نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي يرغب فيه خربين البقاء بين أسوار النادي العاصمي، بعدما حظي بتشجيع ومؤازرة الجماهير الهلالية.

وسجل خربين هدف الهلال الثاني في مرمى النصر خلال موقعة الديربي في مسابقة كأس الملك، قبل أن يمزق شباك الحارس الدولي وليد عبدالله بهاتريك في ديربي تتويج الأزرق بلقب الدوري، والتي انتهت آنذاك بخماسية مقابل هدف يتيم.

وواصل المهاجم الشاب هوايته بهز الشباك وقاد الهلال إلى الدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية، حينما أحرز هدفين من أصل 4 سجلها الأزرق في شباك الريان القطري.

وارتدى خربين شعار الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادماً من نادي الظفرة، حيث حل بديلا للدولي ناصر الشمراني الذي رحل معارا إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة العين حتى نهاية الموسم الجاري.