إدارة النصر: ديربي فوضى.. ونريد حفظ حقوق النادي

طالبت إدارة نادي النصر، اتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت، بحفظ حقوق النادي وجماهيره عقب الأحداث التي شهدها الديربي الأخير في ليلة تتويج الهلال بلقب مسابقة الدوري.

وقال النادي العاصمي عبر بيان بثه اليوم الثلاثاء: تابعت إدارة النصر منذ الوهلة الأولى الأحداث التي تعرضت لها جماهير النادي في مباراة الفريق أمام الهلال في الجولة الأخيرة من الدوري هذه الأحداث التي تعد سابقة خطيرة في التنافس الرياضي ولم تكن متوقعة على الإطلاق نتيجة الترتيبات المسبقة للمباراة والتي تم الاتفاق عليها بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم وباستاد الملك فهد الدولي وبحضور جميع الجهات المعنية والمنظمة.

وتابع: كان حريا بالجميع الالتزام بها واحترام ما تم الاتفاق عليه، إلا أنه وبكل أسف تم التجاوز على النظام وصاحب عملية دخول الجماهير للمدرجات فوضى تسببت في إلحاق الضرر والإيذاء بجماهير نادي النصر، وكان لها اثار سلبية على الحدث بشكل عام.

وواصل البيان الأصفر: وقد سعت إدارة النادي منذ بداية شرارة هذه الأحداث للتواصل مع المعنيين بالأمر، إلا أننا لم نجد منهم أي تفاعل مع ما يحدث أمامهم بل أن كل مسؤول منهم كان يرمي بالمسئولية على الآخر وسط مشاهرات منهم لكل الأحداث.

واختتم البيان العاصمي: تم التواصل من قبل سمو رئيس النادي في حينه مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة دوري المحترفين حيث وضعهم أمام الأمر الواقع، مشددا على أن ما حدث أمر مرفوض لا يقبله أي مسؤول تهمه مصلحة الرياضة السعودية مطاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وجماهيره ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيما حدث.