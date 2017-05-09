الفتح والتعاون يغادران دوري أبطال آسيا

خرج فريقا الفتح والتعاون من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد خسارتهما أمام فريقي لخويا القطري 4-1، واستقلال طهران 2-1 في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعتين الثانية والأولى لدوري أبطال آسيا.

وعلى استاد عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، فشل الفتح في استغلال خسارة منافسه على بطاقة التأهل الثانية فريق استقلال خوزستان من أمام الجزيرة، ليتلقى هو الآخر خسارةً ثقيلة أمام مضيفه لخويا برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة أفضلية للخويا خاصة في الشوط الأول بعدما افتتح التسجيل بعد مرور 9 دقائق عن طريق مدافعه محمد موسى، الذي استغل هفوة الحارس علي المزيدي في التصدي لكرة ليضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 20 عزز التونسي يوسف المساكني تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك الحارس علي المزيدي.

وعند الدقيقة 27 نجح لاعب لخويا علي عفيفي بتسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الفتح علي المزيدي.

وعند الدقيقة 45 تمكن الإسباني تشيكو فلوريس مدافع لخويا بتسجيل الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله علي عفيفي ليسدد الكرة في الشباك.

واكتفى الفتح بتسجيل هدف وحيد عند الدقيقة 87 كان عبر النيران الصديقة بعدما وضع الإسباني تشيكو فلوريس مدافع لخويا الكرة في مرمى فريقه.

وبهذه النتيجة نجح لخويا القطري في حجز المقعد الأول المؤهل للدور ثمن النهائي لحساب المجموعة الثانية ليواجه بيروزي الإيراني، في حين تمكن استقلال خوزستان من مرافقته ليواجه الهلال السعودي.

وعلى استاد حمد بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة غادر التعاون دور المجموعات بخسارته أمام ضيفه استقلال طهران الايراني 2-1.

وكانت المهمة صعبة على التعاون، إذ يحتاج إلى الفوز بأكثر من 4 أهداف ليضمن التأهل إلا أنه خسر بعدما قدم مستوى مميزاً إلا أن الحظ لم يحالفه.

ونجح استقلال طهران صاحب المركز الثاني بمرافقة أهلي دبي الإماراتي الذي حل متصدراً للمجموعة الأولى بفوزه على لوكوموتيف طشقند برباعية نظيفة.