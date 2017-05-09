الفيصلي يمدد عقد مجرشي عامين

جدد نادي الفيصلي عقد اللاعب محمد مجرشي لمدة عامين وذلك في إطار خطة النادي في الاحتفاظ بلاعبيه المهمين والمؤثرين الذين يرغبون في الاستمرار معه.



وتم تجديد العقد يوم الثلاثاء في مقر النادي بمدينة حرمة بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج ووكيل أعمال اللاعب عبد الله مجرشي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.



وخاض مجرشي 12 مباراة دورية مع الفيصلي خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين في مرمى الرائد والباطن.

