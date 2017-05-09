الهلال يواجه استقلال.. وأهلي جدة أمام أهلي دبي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، بعدما لحقت فرق لخويا القطري واستقلال خوزستان الإيراني وأهلي دبي الإماراتي واستقلال طهران الإماراتي بالرباعي الهلال السعودي وبيروزي الإيراني والعين الإماراتي وأهلي جدة لحساب مجموعة غرب آسيا.

وسيواجه الهلال السعودي متصدر المجموعة الرابعة نظيره استقلال خوزستان الإيراني ثاني المجموعة الثانية، في الدور ثمن النهائي، وسيكون مواطنه أهلي جدة ثاني المجموعة الثالثة في مواجهة فريق أهلي دبي الإماراتي متصدر المجموعة الأولى.

في حين سيلتقي العين الإماراتي متصدر المجموعة الرابعة أمام استقلال طهران الإيراني ثاني المجموعة الأولى، وسيواجه فريق لخويا القطري متصدر المجموعة الثانية، نظيره بيروزي الإيراني ثاني المجموعة الرابعة.

وحسمت مقاعد الدور ثمن النهائي لمجموعة شرق آسيا بعد تأهل فرق موانغثونغ يونايتد التايلاندي وكاشيما انتلرز الياباني ومواطنيه كاواساكي فرونتال واوراوا ريد دياموندز وغوانزو الصيني ومواطنيه شنغهاي وغيانغسو سونينغ وأخيراً جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي.

وستحسم غداً صدارة المجموعتين الخامسة والسادسة حيث يلتقي كاشيما الياباني أمام موانغثونغ يونايتد التايلاندي واوراوا ريد دياموندز أمام سيؤول الكوري الجنوبي، وشنغهاي الصيني أمام ويسترن سيدني الاسترالي.

وسينطلق الدور ثمن النهائي يومي الاثنين الثلاثاء والأربعاء 22،23،24 مايو الجاري، على أن تلعب مواجهات الإياب يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 29،30،31 مايو الجاري.