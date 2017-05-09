غروس: هدف عسيري قادنا للتأهل الآسيوي

أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لأهلي جدة، أن هدف فريقه الأول بشباك ذوب آهن الإيراني ساهم بشكل كبير في الفوز الآسيوي والتأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.

وحجز أهلي جدة مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه 2-صفر على ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليرافق العين المتصدر الذي فاز على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 3-صفر في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الجداوي: "أنهينا المباراة بطريقة ممتازة، تحكمنا في طريقة اللعب، وجاء الهدف الأول في وقت مناسب جداً من اللاعب عبدالفتاح عسيري".

وتابع: "اللاعبون قدموا أداء مميزا رغم صعوبة الطقس ودرجة الحرارة العالية، وسوف نبدأ التحضير لمباراة نصف نهائي كأس الملك".

وزاد غروس: "مرحلة المجموعات لم تكن سهلة، واستطعنا التأهل بالروح والأداء، وأشكر الجميع على تعاونهم".