المطلق: "الفنية" من أجل الاستقرار.. وثلاثي النصر مستمر

كشف صالح المطلق، عن هدف اللجنة الفنية التي استحدثت مؤخرا في نادي النصر وهو استقرار الجانب الفني وتقديم المشورة، كذلك المتابعة وتقديم الأداء الفني.

وقال المطلق في حديثه لـ"في المرمى": اللجنة الفنية في نادي النصر هدفها استقرار الجانب الفني وتقديم المشورة.

وتابع: اللجنة الفنية تضم مدربا فنيا، ومدرب حراس، ومدرب لياقة، وطبيبا، ودورها إذا تم إقالة المدرب تحل بديلا عنه في أوقات الطوارئ.

وواصل المطلق: اللجنة الفنية في النصر ليس لها علاقة بالتدخلات في عمل المدرب، وعملي كمستشار فقط بطلب من إدارة النادي والمدرب.

واختتم حديثه: أيالا وبرونو وايفان مستمرون مع النصر خلال منافسات الموسم المقبل.