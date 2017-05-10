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المطلق: "الفنية" من أجل الاستقرار.. وثلاثي النصر مستمر

المصدر: دبي - قناة العربية
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كشف صالح المطلق، عن هدف اللجنة الفنية التي استحدثت مؤخرا في نادي النصر وهو استقرار الجانب الفني وتقديم المشورة، كذلك المتابعة وتقديم الأداء الفني.

وقال المطلق في حديثه لـ"في المرمى": اللجنة الفنية في نادي النصر هدفها استقرار الجانب الفني وتقديم المشورة.

وتابع: اللجنة الفنية تضم مدربا فنيا، ومدرب حراس، ومدرب لياقة، وطبيبا، ودورها إذا تم إقالة المدرب تحل بديلا عنه في أوقات الطوارئ.

وواصل المطلق: اللجنة الفنية في النصر ليس لها علاقة بالتدخلات في عمل المدرب، وعملي كمستشار فقط بطلب من إدارة النادي والمدرب.

واختتم حديثه: أيالا وبرونو وايفان مستمرون مع النصر خلال منافسات الموسم المقبل.

كلمات دالّة

#النصر, #اللجنة الفنية, #صالح المطلق

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