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مؤمنة: أزعجنا تسريب المعلومات وتفاصيل الاجتماع

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد عبدالإله مؤمنة، مدير الإدارة المالية باتحاد القدم السعودي، صحة البيانات المالية بين الاتحادين السابق والحالي، مشيرا إلى هنالك اتفاقا مسبقا على إصدار بيان موحد، قبل تسريب الخطاب وتفاصيل الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في البحرين.

وقال مؤمنة في حديثه الخاص لـ"في المرمى": البيانات المالية متطابقة ولا يوجد عليها اختلاف، وهنالك اتفاق مسبق بأن يكون بيان موحد يتضمن براءة ذمة الاتحاد السابق.

وتابع: تم تسريب تفاصيل الاجتماع قبل نهايته، هذا أمر أزعجنا كثيرا، ما أجبرني على الظهور عبر برنامج في المرمى للتوضيح.

وواصل مؤمنة حديثه: نلتزم كاتحاد جديد بسداد جميع الالتزامات المالية على الاتحاد السابق، فيما نتواصل الآن مع وزارة المالية من أجل إعفاء مديونية فرانك ريكارد أو جدولتها.

كلمات دالّة

#الاتحاد السعودي, #أحمد عيد, #عبدالإله مؤمنة

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