عمر خربين يخطف نجومية الجولة الأخيرة

سيطر البطل الهلال على معظم مقاعد التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من الدوري السعودي، بعدما حقق فوزاً كبيراً على غريمه النصر في ديربي التتويج باللقب.

خانة حراسة المرمى ذهبت إلى علي المزيدي من الفتح، ومن أمامه حضر عبد الرحمن العبيد وجمال بن العمري، وقائد الأزرق أسامة هوساوي، وزميله محمد البريك.

وفي خانة الوسط الأيسر يأتي نواف العابد، إلى جانبه حضر نوح الموسى وزميله ساندرو مانويل، فيما تواجد في خانة الوسط الأيمن كارلوس إدواردو.

وفي خانة الهجوم حضر المحترف السوري عمر خربين، إلى جانبه في خانة الهجوم الثانية حل مهند عسيري لاعب أهلي جدة.