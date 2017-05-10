ما هي الجهة التي ألغت مباراة محمد نور والأساطير؟

أكدت مصادر "العربية.نت" أن إلغاء مباراة تحدي الأساطير الذي كان يعتزم محمد نور إقامته، مساء الخميس، جاء بقرار من جهة إدارية غير رياضية، وذلك خلافاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وأعلن محمد نور، لاعب اتحاد جدة السابق والموقوف بتهمة تناول مواد محظورة، إقامة تحدي الأساطير الذي يجمع عدداً من نجوم العالم، أمثال البرازيلي روبيرتو كارلوس والهولندي كلارينس سيدورف والإسباني كارليس بويول والمصري محمد أبو تريكة والعماني أحمد حديد والبرازيلي تشيكو والسعودي أسامة المولد.

وترددت أنباء صحافية بأن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وبإيعاز من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، كانت وراء إلغاء التحدي بسبب إيقاف نور 4 أعوام بقرار من محكمة "كاس" للتحكيم الرياضي، فيما ذهبت أنباء أخرى إلى أن الإلغاء جاء بتوجيه من الهيئة العامة للرياضة، لكن مصادر "العربية.نت" نفت ذلك، وأكدت أن إلغاء تحدي الأساطير كان بقرار من جهة إدارية.

وأعلن موقع "مكاني" سحب تذاكر مباراة تحدي الأساطير مطلع الأسبوع الجاري، وإعادة قيمة التذاكر لكل الجماهير التي اشترتها.

وكان محمد نور قد أوقف عقب ثبوت نتيجة إيجابية في عينته شهر نوفمبر 2015، وأوقف بعدها لمدة 4 سنوات قبل أن تنقض لجنة الاستئناف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات العقوبة، وتكتفي بإيقافه 4 أشهر، إلا أن محكمة كاس أعادت إيقافه 4 أعوام ابتداء من ديسمبر الماضي.