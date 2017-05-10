نجران يواجه الباطن في صراع الملحق

يبدأ صراع خطف بطاقة الصعود الثالثة لدوري جميل السعودي للمحترفين يوم الخميس حينما يستضيف نجران "ثالث الدرجة الثانية" أمام الباطن "صاحب المركز 12 بدوري جميل " على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها في ذهاب ملحق الصعود.



ويسعى نجران إلى العودة مجدداً إلى دوري جميل السعودي بعد أن غادره في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى بعد 8 مواسم قضاها بين فرق الممتاز.



واستفاد نجران من صحوته في الدور الثاني من دوري الدرجة الاولى بعد أن تقدم من مناطق الخطر إلى أن وصل إلى المركز الثالث المؤهل للملحق وبفارق نقطتين فقط عن أحد صاحب البطاقة الثانية في دوري جميل السعودي للمحترفين, بعد فوزه في مواجهته الاخيرة أمام هجر 3-1.



وفي المقابل يبحث الباطن عن البقاء موسماً آخر في دوري جميل السعودي للمحترفين الذي صعد إليه للمرة الأولى مطلع هذا الموسم بديلاً لفريق المجزل الذي تم تهبيطه بقرارات انضباطية بسبب التلاعب بنتائج المباريات.



وقدم الباطن مستوى مميزاً في آخر مواجهاته في المسابقة بقيادة مدربه خالد القروني إلا أن تعادله أمام الفيصلي 2-2 في آخر مواجهاته بدوري جميل السعودي للمحترفين جعله يخوض مواجهة الملحق بعد ان احتل المركز 12 وبفارق نقطة عن القادسية صاحب المركز 11.



ويملك الباطن أفضلية على مضيفه كونه يملك أربع لاعبين أجانب قدموا مستوى مميزاً في المواجهات السابقة لاسيما الثنائي البرازيلي خورخي داسيلفا الذي سجل 12 هدفاً هذا الموسم, ومواطنه جوناثان الذي سجل 7 أهداف هذا الموسم في دوري جميل, بالاضافة إلى مواطنهم تراباي سانتوس الذي سجل ثلاثة أهداف منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.



وستقام مباراة الاياب الحاسمة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي الباطن.