أهلي جدة يسعى لإنقاذ موسمه بمواجهة الفيصلي

يسعى أهلي جدة لإنقاذ موسمه ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، على ستاد الملك سلمان بالمجمعة في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وقدم الأهلي أداء متذبذباً هذا الموسم بعكس ما قدمه في الموسم الماضي، حينما حقق ثلاث بطولات الدوري وكأس الملك والسوبر إلا أنه فشل في المحافظة على لقب الدوري الذي ذهب للهلال.

وتنفس السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي الصعداء بعدما خرج نجح فريقه بحجز مقعده بالدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه على ذوب آهن الإيراني الاثنين الماضي، ليطير لمواجهة أهلي دبي في الدور الثاني.

ويعاني غروس من أزمة الإصابات التي لازمت الفريق كثيراً بالذات في خط المقدمة الذي افتقد هداف الفريق عمر السومة، بالإضافة إلى بديله مهند عسيري الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال مواجهة ذوب آهن الإيراني الماضية ليبتعد عن الفريق قرابة 21 يوماً.

ونجح الأهلي بالوصول إلى هذا الدور بفوزه على ضيفه الشعلة "درجة أولى" 2-1 في دور 32 وفوزه على القادسية وفوزه على مضيفه القادسية 3-1 في الدور ثمن النهائي، وفوزه على ضيفه وج "درجة أولى" بسداسية نظيفة.

وفي المقابل، يتطلع الفيصلي لتسجيل إنجاز تاريخي يتمثل بالوصول لنهائي كأس الملك لأول مرة في تاريخه.

ولن تكون مهمة الفيصلي سهلة كونه سيواجه الأهلي حامل اللقب، بالإضافة إلى أن الفريق قدم أداءً كبيراً في مواجهاته الأخيرة بدوري جميل بعد نجاحه بالبقاء موسماً جديداً في دوري جميل في آخر مرحلة بعد تعادله أمام الباطن 2-2.

ويعول الإيطالي جيوفاني سيلناس كثيراً على مهاجمه البرازيلي المتميز لويس غوستافو "لويزينهو"، إضافة إلى المهاجم الروماني اكسنتي ميرتشا، إضافة إلى العناصر المحلية عبدالله المطيري والمهاجم الشاب محمد مجرشي.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور بفوزه على ضيفه الجيل "درجة أولى" 3-2 في دور 32 وتخطيه ضيفه الخليج 2-1 في الدور ثمن النهائي، وأخيراً تجاوز ضيفه العدالة "درجة أولى" 2-1 في الدور ربع النهائي للمسابقة.