الباطن يهزم نجران ويقترب من البقاء

اقترب الباطن من البقاء موسماً جديداً في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه نجران 1-صفر، على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، في مواجهة ذهاب ملحق الصعود.

ويدين الباطن بهذا الفوز إلى مهاجمه البرازيلي تراباي سانتوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد، والذي قرب فريقه من البقاء للموسم الثاني على التوالي بعد صعوده لأول مرة مطلع الموسم الجاري.

وشهد الشوط الأول أفضلية للباطن الذي بدأ الهجوم مبكراً، وسنحت له فرصة ثمينة لمهاجمه البرازيلي جورجي داسيلفا الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه تراباي سانتوس ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 15 تمكن البرازيلي تراباي سانتوس مهاجم الباطن من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من مواطنه جورجي داسيلفا ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني مالت الأفضلية لنجران الذي فرض سيطرته وسنحت له العديد من الفرص والتي بدأت حينما أهدر مهاجمه وليد بلخير هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله حمد الربيعي أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة محققة لنجران وتحديداً لقائده حمد الربيعي الذي اخترق دفاع الباطن وواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة وصلت سهلة إلى يد الحارس مزيد فريح.

وقبل نهاية المباراة كاد لاعب نجران حسام مجرشي يسجل هدف التعادل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتجد الحارس مزيد فريح الذي أبعدها بصعوبة.

وستقام مواجهة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد نادي الباطن في حفر الباطن.