القرينيس: العجز المالي 13 مليون ريال فقط

أكد عبدالعزيز القرينيس، عضو مجلس اتحاد القدم السعودي السابق، أن المحضر الموقع بين الاتحادين السابق والحالي ينص على عجز مالي مقداره 13 مليون ريال، مشيرا على أن نشر المحضر المالي تم بناء على اتفاقية مسبقة بين الطرفين وليس تسريباً كما ذكر.

وقال القرينيس في حديثه لـ"في المرمى": اجتمعنا مع الرئيس عادل عزت واتفقنا، والمحضر الموقع من الطرفين ينص على أن العجز المالي هو 13 مليون ريال، وهذه حقيقة أزعجت البعض، فيما نشر المحضر بناء على اتفاقية وليس تسريبا.

وتابع: العجز المالي هو 13 مليون ريال، وننتظر عودة أحمد عيد من خارج السعودية من أجل الاجتماع مجددا بعدما وجه الرئيس عادل عزت لنا الدعوة.