المسحل: هدفي إيصال رسالة إيجابية عن السعودية

أكد ياسر المسحل، نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، أن اختياره في لجنة الانضباط للاتحاد الدولي "فيفا"، جاء بعد ترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه سيسعى جاهداً إلى إيصال رسالة إيجابية للجميع، تتضمن أن السعودية بلد حضاري ورياضي.

وقال المسحل في حديثه لـ"في المرمى": دوري الرئيسي يكمن في خدمة كرة القدم من خلال لجنة انضباط فيفا، وفق قواعد معينة تدير هذه اللجنة.

وزاد: سأسعى إلى إيصال رسالة إيجابية تتضمن أن السعودية بلد حضاري ورياضي له ثقل كبير ويملك كفاءات عدة.

وواصل نائب اتحاد القدم السعودي: اختياري جاء بعد ترشيح الاتحاد الآسيوي، وفيفا وافق على ترشحي، فيما الواسطة غير موجودة في أورقة فيفا.

وأضاف المسحل بقوله: لجنة الانضباط في فيفا تجتمع شهريا، وتتلقى تقارير وترصد مخالفات من أي شخص مسؤول في اللعبة.