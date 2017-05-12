الهلال يصطدم بطموح التعاون في كأس الملك

يبحث الهلال عن مواصلة تألقه والوصول إلى نهائي كأس الملك، حينما يستضيف التعاون مساء السبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وقدم الهلال مستويات مميزة مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز توجها بتحقيق لقب دوري جميل السعودي عقب خمس مواسم ابتعد عنها أزرق العاصمة عن الدوري.

ونجح الهلال في خطف بطاقة الصعود الأولى للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا عقب فوزه على الريان القطري 4-3 ليطير لمواجهة استقلال خوزستان.

ووصل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه على القيصومة "درجة أولى" 2-1، في دور 32، وفاز على الوحدة 3-2 في الدور ثمن النهائي، وأقصى غريمه التقليدي النصر في الدور نصف النهائي بفوزه عليه 2-صفر.

وفي المقابل يسعى التعاون إلى الخروج بمفاجأة من العيار الثقيل على الرغم من صعوبة المهمة كونه سيحل ضيفاً على بطل الدوري.

وقدم التعاون أداء متذبذاً هذا الموسم الذي بدأ بالمدرب الهولندي داريو كالزيتش ليتعاقد مع الروماني جالكا الذي أقيل في مارس الماضي، لتعيد ادارته البرتغالي غوميز مدرب الفريق في الموسم الماضي.

وأنهى التعاون الدوري باحتلاله المركز السابع برصيد 31 نقطة وقدم أداء مميزاً في دوري أبطال آسيا والذي شارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يغادرها بخروجه من دور المجموعات.

ووصل التعاون إلى هذا الدور بفوزه على النجوم "درجة أولى" بهدف نظيف في دور 32، وفاز على غريمه التقليدي الرائد في الدور ربع النهائي بذات النتيجة، وأقصى الاتفاق بفوزه بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.