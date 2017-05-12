لاعبو الباطن: لم نحسم البقاء بعد

أعرب لاعبو الباطن عن سعادتهم بالفوز على نجران، في ذهاب ملحق الصعود بالدوري السعودي لكرة القدم أمس الخميس.

وفاز الباطن على ضيفه نجران بهدف نظيف، على أن يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

وقال معن الخضري لاعب الباطن عقب المباراة: "لم نحسم بقائنا في الدوري السعودي حتى الآن، فزنا بشوط فقط ويبقى شوط آخر".

وتابع: "في الشوط الأول أتيحت لنا العديد من الفرص لتعزيز التقدم، وفي الشوط الثاني تراجعنا للحفاظ على الفوز والتعامل مع ضغط لاعبي نجران".

من جانبه، أوضح مزيد فريح حارس الفريق أن الباطن دخل المواجهة من أجل الفوز للبقاء في الدوري السعودي.

وأضاف: "الباطن سيعود إلى مكانه الطبيعي رغم صعوبات الفترة الماضية".

وزاد: "يجب علينا نسيان لقاء الذهاب والتفكير في مباراة الإياب فهي بالتأكيد ستكون أصعب".