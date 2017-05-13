الرياضيون يحتفلون بالرمز الشهيل

حرص عدد كبير من الشخصيات الرياضية والاجتماعية في السعودية، على تكريم الرمز الرياضي فيصل الشهيل، نظير جهوده الكبيرة والملحوظة على مدار 50 عاما في المجالين الإعلامي والرياضي.

وحظي حفل تكريم الشهيل برعاية كريمة من قبل الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، فيما شهد الاحتفال حضور عدد من الرياضيين واللاعبين القدامى والإعلاميين.

وشهدت الخبر ليلة وفاء تاريخية لا تنسى، بعد مشوار طويل حافل بالعطاء ومطرز بالنجاح، في بادرة وفاء كريمة ومستحقة للرمز الرياضي.

وتحدث الشهيل عن هذه المناسبة، وقال: هذا المساء حدث لا ينسى بالنسبة لي، مشوار طويل من العمل، سواء في العمل الحكومي، أو من خلال قطاعي الرياضة والإعلام، والتي خرجت منها بمحبة وتقدير الكثير، وهذا شرف كبير ووسام عظيم.