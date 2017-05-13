الهلال يوقع مع "جوي" لمدة عامين

أبرمت إدارة الهلال عقداً استثمارياً مع خدمة جوي للاتصالات لتكون الراعي الرسمي لقطاع الاتصالات، إضافة إلى ظهور شعارها على صدر قميص الفريق الأول فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

وسيكون العقد بين الطرفين لمدة عامين بداية من الموسم المقبل، وقالت إدارة الهلال في بيان رسمي أن اختيار الخدمة التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية كونها الأكثر تقديماً لخدمة الاتصالات بشكل مرن في السوق السعودي، كما ستتيح لجماهير النادي تصفح تطبيق النادي دون الحاجة إلى بيانات خلوية.



وأكد عبدالرحمن النمر نائب رئيس الهلال أن الشراكة الجديدة مع جوي تعزز ريادة النادي في الجانب الاستثماري من خلال الشراكات التي تربطه مع عدد من الشركات.