شرطة الرياض تصدر بيانا حول أحداث مباراة التتويج

أصدرت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا عن ما حدث في مباراة تتويج بطل الدوري السعودي بين الهلال والنصر التي جرت الخميس، وأوضحت الشرطة في بيانها موقفها من الأحداث التي صاحبت خلافات الناديين العاصميين، حول مدرجات المشجعين.

وقال البيان الذي صدر الخميس: أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن ما يناط بشرطة المنطقة والأجهزة الفنية المساندة لها من مهام في محيط الملعب والصالات الرياضية من خلال الإسهام في المناسبات الرياضية.

وتابع: عملت الأجهزة الأمنية المشاركة على تنفيذ الخطة الأمنية في محيط الملعب، ومداخله، ومخارجه، المعده سلفا، والمجازه مسبقا من قبل امارة منطقة الرياض.

وزاد البيان: خضعت عملية دخول الجماهير لرصد دقيق موثق بالفيديو، ولم يسجل حتى تمام السادسة والنصف أي تواجد ملحوظ لجماهير النصر -حيث لا يتعدى عددهم العشرات- أو رابطة مشجعي النادي التي تتواجد عادة بعد صلاة العصر مباشرة.

وأكمل: ومع امتلاء جميع المقاعد المخصصة لجمهور نادي الهلال في وقت قياسي بعد دخولهم بكل انسيابية، وتواجد حوالي 30 ألف مشجع في محيط الملعب، مطالبين تمكينهم من الدخول للنصف الآخر الشاغر من الملعب.

وأضافت شرطة الرياض: خشية من تدافع الجماهير تم عقد اجتماع عاجل ومشترك أتفق فيه على نقل الحضور القليل للنصر من الدرجة الموحدة إلى منطقة مجاورة للمنصة (الدرجة الممتازة) دون تحملهم فرق ثمن التذكرة.