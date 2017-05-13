"هاتريك" جديد من خربين ينقل الهلال إلى نهائي الكأس

ضرب الهلال موعداً مع أهلي جدة في نهائي كأس الملك بعد فوزه المثير على ضيفه التعاون 4-3 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ونجح الهلال بالوصول الى النهائي 15 في تاريخه بالمسابقة والتي توج بلقبها 7 مرات آخرها في الموسم قبل الماضي حينما فاز على غريمه التقليدي النصر في النهائي بركلات الترجيح.

ويدين الهلال بهذا الفوز لمهاجمه المتألق السوري عمر خربين الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في حين سجل سالم الدوسري هدفاً وحيداً.

وفاجأ التعاون مضيفه بهدف مبكر بعد مرور 5 دقائق حينما ارتكب لاعب الهلال عبدالله عطيف خطأً فادحاً بعد تأخره بابعاد كرة بمنتصف الملعب ليخطفها الفرنسي الحسن ندياي الذي واجه المرمى ووضع الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وعاد الهلال الى المباراة عند الدقيقة 17 حينما استثمر مهاجمه السوري عمر خربين تمريرة زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة في شباك التعاون.

ومع بعد مرور دقيقة من انطلاق الشوط الثاني نجح السوري عمر خربين بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله محمد البريك برأسه في شباك التعاون.

وواصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 63 بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس التعاون سلطان الغامدي.

وآحيا التعاون آماله من جديد وتحديداً عند الدقيقة 76 حينما نجح لاعبه مد الله العلياني بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله أحمد الزين بقدمه في شباك الهلال.

وعند الدقيقة 81 توج السوري عمر خربين تألقه بتسجيل الهدف الشخصي الثالث له والرابع لفريقه بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله ماجد النجراني ليضع الكرة في شباك التعاون.

وبعد مرور 3 دقائق من الوقت بدل الضائع سجل الفرنسي دياي الهدف الرابع للتعاون بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الهلالي عبدالله المعيوف.