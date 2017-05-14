اتحاد جدة يطلب بقاء الأنصاري.. والقادسية: سنجتمع ونقرر

أكدت إدارة القادسية الكويتي تلقيها خطاباً من نظيرتها في اتحاد جدة حول تجديد إعارة فهد الأنصاري للموسم المقبل، بينما أكد رضا معرفي أمين سر النادي الكويتي أن النادي سيقرر بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وانتهت إعارة الأنصاري مع اتحاد جدة مع نهاية منافسات دوري المحترفين السعودي في الرابع من الشهر الجاري، وكان وكيل أعماله عبدالله جاسم يتفاوض مع الاتحاديين بشأن استمراره بالإضافة إلى المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا ومواطنه كارلوس فيلانويفا.

وقال رضا معرفي في تصريح نقله حساب النادي الكويتي على "تويتر": سيعرض طلب تجديد إعارة الأنصاري على مجلس الإدارة بعد الجلوس والتفاوض مع وكيل أعماله عبدالله جاسم.

وأسهم الأنصاري بحصول اتحاد جدة على كأس ولي العهد والمركز الرابع في الدوري.