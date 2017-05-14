رامون دياز: "الإرهاق" خلف اهتزاز شباك الهلال 3 مرات

قال رامون دياز مدرب الهلال إن الإرهاق وراء تلقي الفريق ثلاثة أهداف في مباراته أمام التعاون، والتي تأهل الفريق من خلالها إلى نهائي كأس الملك أمام أهلي جدة

وقال دياز، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة : يعاني الفريق من الإرهاق وضغط المباريات، لكننا نملك لاعبين بدلاء مميزين. ورغم التأخر في النتيجة لكنهم تمكنوا من العودة للمباراة.

وعلق المدرب الأرجنتيني على غياب المدافع أسامة هوساوي، قائلا : فضلنا إراحة هوساوي بسبب تعرضه لكدمة في الفخذ، واتخذنا هذا القرار بناء على ما شاهدناه من تألق جحفلي والحافظ مؤخرا.

وعن الطريق التي يعتمد عليها الفريق، قال :طريقتنا هجومية بحتة، لكن هذا لا يجعلنا نهمل الجانب الدفاعي، في النهائي سنسعى أن نكون أكثر حرصا وجدية, وسنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا.