نواف بن سعد: نريد استمرار خربين.. وليو سيغادر الهلال

أكد الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال أن إدارة ناديه تنوي شراء عقد المهاجم السوري عمر خربين من نادي الظفرة الإماراتي، مبيناً أنهم سيبحثون إعارة أو بيع عقد البرازيلي ليو بوناتيني.

وقال الأمير نواف بن سعد عقب مباراة فريقه مع التعاون في نصف نهائي كأس الملك: أبلغنا المدرب الأرجنتيني رامون دياز برغبتنا استمراره للموسم المقبل، كما ذكر لنا بأنه يريد إبقاء الثلاثي كارلوس إدواردو ونيكولاس ميليسي والمهاجم عمر خربين، بينما سيتم بيع أو إعارة المهاجم الآخر ليو بوناتيني.

وعن خربين، أجاب: عمر لديه الرغبة بالاستمرار في صفوف الهلال ونحن نريده كذلك.