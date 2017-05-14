"الانضباط" تعاقب سييرا والفيصلي والأهلي بـ62 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم كلاً من خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة وناديي الأهلي والفيصلي بدفع 62 ألف ريال سعودي كغرامات على مخالفتهم في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي ومباراة نصف نهائي كأس الملك.

وغرمت لجنة الانضباط التشيلي سييرا 25 ألف ريال بسبب عدم حضوره إلى المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه مع الفتح والتي انتهت بفوز الأخير 4-1، بينما عاقبت الفيصلي بدفع 22.5 ألف ريال بسبب تأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض ملعب المباراة التي جمعته مع أهلي جدة لمدة دقيقة ونصف، وهي المرة الثالثة التي يتأخر بها لاعبو الفيصلي عن النزول إلى أرضية الملعب خلال الموسم الحالي، وفي المقابل تم تغريم الأهلي 15 ألف ريال بسبب ذات المخالفة التي كررها لاعبوه للمرة الثانية خلال هذا الموسم.