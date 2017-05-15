الأولمبية السعودية تؤكد: إصابة كنو بسيطة

أكدت اللجنة الأولمبية السعودية أن محمد كنو قائد المنتخب السعودي (ب) بصحة جيدة عقب إصابة تعرض إليها في الرأس أمام أحد لاعبي منتخب الكاميرون في مباراة جمعت المنتخبين وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد.

وقال الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: نود أن نطمئنكم أن إصابة لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم محمد كنو بسيطة وهو الآن في احد مستشفيات باكو كإجراء احترازي للاطمئنان عليه.

واشترك كنو بكرة هوائية مع أحد لاعبي منتخب الكاميرون وتلقى ضربة في رأسه قبل أن يسقط على الأرض ويخرجه المدرب يوسف عنبر من الملعب.