الباطن يواجه نجران وعينه على البقاء

يسعى الباطن إلى تأمين مقعده في دوري جميل السعودي للمحترفين حينما يتسضيف نجران "ثالث الدرجة الأولى" في اياب الملحق لخطف بطاقة الصعود الثالثة.



ونجح الباطن في وضع قدمه في دوري جميل السعودي للمحترفين عقب فوزه في لقاء الذهاب بهدف مهاجمه البرازيلي تراباي في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.



ويدخل الباطن المواجهة بأفضلية كبيرة كونه سيلعب المباراة بفرصتين هي الفوز أو التعادل بأي نتيجة وهو ما سيجعل المهمة أسهل من ضيفه.



وفي المقابل ستكون مهمة نجران صعبة للغاية كون الفريق لا يوجد به لاعبين محترفين أجانب كما هو الحال مع مضيفه الذي يمتلك الرباعي البرازيلي ويليام ألفيس وجورجي داسيلفا وجوناثان بينيتيز وتراباي الذين قدموا مستويات مميزة مع الفريق.



ولم يفقد لاعبو نجران الأمل في الصعود إذ وضحت لغة التحدي على تصاريح رئيسه ولاعبين الذين أكدو بأن الفوز ليس بالأمر المستحيل على الرغم من فارق الامكانيات ووعدوا جماهيرهم بالعودة ومعهم بطاقة التأهل إلى دوري جميل السعودي للمحترفين.