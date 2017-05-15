الظفرة يرفض انتقال عمر خربين إلى الهلال

رفضت إدارة الظفرة الإماراتي بيع عقد المهاجم السوري عمر خربين لمصلحة الهلال السعودي، بعدما أبدت إدارة الأخير رغبتها في شراء بطاقة اللاعب الذي أمضى النصف الثاني معها معاراً.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الظفرة على "تويتر": الظفرة يعتذر للهلال السعودي لشراء بطاقة خربين علماً بأن عدة اندية اماراتيه ابدت رغبتها لشراء بطاقة اللاعب الذي قاربت إعارته على الإنتهاء.

وانتقل خربين إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية بديلاً للبرازيلي ثياغو ألفيس، واستطاع تسجيل 14 هدفاً بقميص الأزرق منها ثلاثية في شباك النصر يوم تتويج الهلال بلقب الدوري، وأخرى في مرمى التعاون بمباراة نصف نهائي كأس الملك.