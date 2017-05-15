هزازي يحاول الانتقال من النصر.. ويُصدم بالعروض المالية

باءت محاولات مهاجم النصر، نايف هزازي، بالحصول على عرض محلي للانتقال إلى فريق آخر بالفشل، بعدما تلقى بعض العروض الشفهية من أندية متوسطة في ترتيب الدوري، لكنها أقل بثلاث أضعاف من راتبه الحالي في النصر.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن هزازي طلب من أحد المقربين منه البحث عن له عن عرض محلي بناءً على محادثته مع إدارة النصر التي طلبت الحصول على عرض مالي مقابل مخالصته قبل 14 شهراً من نهاية عقده مع الأصفر، مشيرةً إلي أن نايف لا يمانع باللعب في صفوف فريق متوسط حتى يستعيد مستواه الفني الذي غاب عنه خلال العامين الماضيين.

وأبدت بعض الأندية التي تلقت اتصالات شفهية لمعرفة رأيها بالحصول على خدمات هزازي رغبتها بضم المهاجم الدولي، لكن العرض المالي الأفضل الذي تلقاه كان مليوني ريال وهو ما رفضه نايف الذي يريد الحصول على مبلغ مالي يماثل راتبه الحالي مع النصر والبالغ 8 ملايين ريال سنوياً أو أقل بفارق بسيط.

وتكررت محادثات النصر هزازي خلال الشهر الماضي لإيجاد حل لإنهاء علاقتهما خلال الصيف الحالي، وعرض نايف هزازي على إدارة النادي التنازل عن بعض المبالغ المالية التي يطلبها من النادي، والتي تمثل رواتب متأخرة وشيكين مصرفيين والحصول على مبلغ 8 ملايين ريال مقابل توقيعه على المخالصة المالية، لكن الأزمة التي تعاني منها خزانة الأصفر ألغت الفكرة تماماً.

واختفى نايف هزازي عن تشكيلة النصر منذ الأول من أبريل الماضي، وتحديداً عقب خسارة الأصفر أمام غريمه الهلال في ربع نهائي كأس الملك، وخرج بتصريح مثير للجدل عقب المباراة، قبل أن يتغيب عن التدريبات لفترة طويلة، معتبراً في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى" بأن أسباباً نفسية كانت وراء ابتعاده عن تدريبات الفريق.