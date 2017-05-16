الباطن يحبط انتفاضة نجران ويبقى في دوري المحترفين

أحبط الباطن انتفاضة منافسه نجران ليضمن البقاء في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعدما فرض التعادل 2-2 على ضيفه في إياب ملحق الصعود والهبوط يوم الثلاثاء.



جمعت المواجهة بين الباطن صاحب المركز 12 في دوري المحترفين ونجران صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية. وكان الباطن تفوق 1-صفر خارج ملعبه في الذهاب الأسبوع الماضي.



وفي لقاء اليوم افتتح الباطن التسجيل عبر البرازيلي جورجي سانتوس من ضربة رأس قبل انتهاء الشوط الأول.



لكن نجران انتفض في بداية الشوط الثاني وسجل هدفين متتاليين خلال دقيقتين فقط عبر حمد آل منصور وحمد الربيعي ليتعادل الفريقان 2-2 في مجموع المباراتين مع أفضلية تأهل نجران.



لكن خالد دخيل أدرك التعادل للباطن سريعا في الدقيقة 55 ليقضي على حلم نجران.



وبذلك يستمر الباطن في دوري الأضواء لموسم آخر ويرافقه الفيحاء وأحد الوافدان من الدرجة الأولى بينما هبط الخليج والوحدة إلى الدرجة الأولى.



وتوج الهلال بالدوري للمرة الأولى منذ 2011 والرابعة عشرة في تاريخه الشهر الماضي قبل جولتين على النهاية.