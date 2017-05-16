السومة في الاحتياط.. مشهد عاشه الأهلاويون سابقاً

سيجد الأهلاويون أنفسهم في وضع سبق أن عاشوه عندما يدخلون إلى ملعب مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال دون هدافهم عمر السومة الذي سيبدأ المواجهة من مقاعد البدلاء بسبب عدم شفائه بشكل كامل من إصابة في الركبة.

وتعرض السومة إلى إصابة في مواجهة الرائد الدورية التي سجل فيها هدفين وغادر بعدها إلى قطر لفحص الإصابة لدى الطبيب البلجيكي بيتر دوخ، وغاب عن المشاركة في مباراتي الأهلي أمام التعاون وذوب آهن أصفهان الإيراني، فيما تواجد على دكة البدلاء في نصف نهائي كأس الملك ضد الفيصلي.

وسبق أن خاض الأهلاويون نهائي كأس ولي العهد 2015 أمام الهلال دون عمر السومة الذي أبقاه كريستيان غروس على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة، لكنه دخل منتصف الشوط الثاني وسدد كرة قوية داخل الشباك الزرقاء، وعزز زميله المدافع معتز هوساوي التقدم الأخضر قبل أن يقلص اليوناني جيورجيوس ساماراس النتيجة، ويحقق الأهلاويون لقبهم الأول تحت قيادة المدرب السويسري.

وخلال فترة تواجد عمر السومة مع أهلي جدة لعب الفريقان 10 مباريات في بطولات الدوري وكأس ولي العهد وكأس الملك خاض السومة منها 8 كأساسي، بينما دخل بديلاً في نهائي كأس ولي العهد، وغاب عن مواجهة الذهاب في دوري موسم 2015-2016 والتي انتهت لمصلحة الأهلي بهدفي حسين المقهوي ومهند عسيري مقابل هدف للبرازيلي كارلوس إدواردو.

وسجل هداف الدوري السعودي للأعوام الثلاثة الماضية 5 أهداف في الشباك الزرقاء، كان أولها هدفه في نهائي كأس ولي العهد 2015، وفي الموسم الماضي سجل هدفين في المباراة التي حسم بها الأهلاويون لقب الدوري، وهذا الموسم أحرز هدف التعادل في مباراة كأس السوبر وآخر في المباراة الدورية التي انتهت بفوز هلالي بهدفين مقابل هدف.