الظفرة الإماراتي: الهلال قلل من قيمة عمر خربين

اعتبرت إدارة الظفرة الإماراتي أن نادي الهلال قلل من قيمة المهاجم السوري عمر خربين لأسباب تعاقدية، مشيرة إلى أن تملك عروضاً أفضل من عرض الهلال.

وأعلن الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال رغبة ناديه بالإبقاء على المهاجم خربين بعد نهاية إعارته من الظفرة الإماراتي، ورحيل البرازيلي ليو بوناتيني بالإعارة أو بيع العقد.

وقال الحساب الرسمي لنادي الظفرة: الهلال قلل من قيمة اللاعب لأسباب تعاقدية، عمر خربين لاعب كبير أثبت نفسه في كل ناد لعب له، لدينا عروض أفضل من عرض الهلال

وسبق لإدارة الظفرة الاعتذار عن بيع عقد خربين إلى الهلال، وكتبت على حسابها في "تويتر": الظفرة يعتذر للهلال السعودي لشراء بطاقة خربين علماً بأن عدة اندية اماراتيه ابدت رغبتها لشراء بطاقة اللاعب الذي قاربت إعارته على الإنتهاء.



