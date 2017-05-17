الجاسم: فيلانويفا مستمر.. والأنصاري طلب "المجانية"

أكد الكويتي عبدالله الجاسم، وكيل أعمال اللاعبين، استمرار التشيلي فيلانويفا ضمن صفوف اتحاد جدة، مشيرا إلى أن اللاعب فهد الأنصاري، هو من طلب أن تكون إعارته مجانية للنادي الجداوي.

وقال الجاسم ضيف "في المرمى": "فيلانويفا جدد رسميا مع نادي الاتحاد وتم توقيع العقد بين الطرفين، فيما عقد المدرب سييرا تم تعديله 3 مرات وسيكون الرد خلال يومين".

وحول المدرب واصل الجاسم حديثه: "لم يصلني أي عرض رسمي يرغب بالتعاقد مع سييرا، جميعها استفسارات ولم تكن جدية".

وعن اللاعب الكويتي فهد الأنصاري، تابع الجاسم: "فهد الأنصاري هو من طلب أن تكون إعارته من القادسية مجانا، وهنالك مستحقات مالية لم تدفع للاعب من قبل نادي القادسية".