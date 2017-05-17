الزويهري: لم أبتعد.. أنا عاشق للأهلي.. وسأواصل الدعم

أكد مساعد الزويهري، رئيس أهلي جدة السابق وعضو شرفه الحالي، مواصلة دعمه المادي والمعنوي للنادي الجداوي، حتى بعد رحيله ومغادرته المنصب الرئاسي.

وقال الرئيس السابق للنادي الجداوي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت"، قبل موقعة نهائي كأس الملك على ملعب "الجوهرة" غدا الخميس: "مواجهة هامة وتاريخية، وعرس رياضي كبير، الفريقان سيتوجان بالسلام على الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذا بحد ذاته تشريف وفخر عظيم".

وواصل الزويهري حديثه: "الأهلي لم يقدم مستوياته المعهودة عنه كما الموسم المنقضي والذي حقق فيه الثلاثية التاريخية، ولم يوفق في المحافظة على لقب الدوري، وهذا أمر عائد لأسباب كثيرة، لكن الأهم هو عودته سريعا لاستعادة مستوياته وبريقه في نهاية الموسم".

وحول غيابه عن النادي الأخضر، قبل عودته في الفصل الأخير من الموسم، وتحديدا قبل خوض المواجهة الآسيوية ونهائي كأس الملك، أجاب بقوله: "لم أبتعد، أنا حاضر بقلبي ومتابع كل التفاصيل، لا خوف على الأهلي وخلفه رجال في مقدمتهم الأمير خالد بن عبدالله، المحب الكبير والداعم العاشق في شتى الظروف".

وعن مكافآته الخاصة التي رصدها قبل المواجهة الآسيوية، وأخيراً قبل موقعة الغد، زاد الزويهري بقوله: "أنا مشجع ومحب للكيان الأهلاوي قبل تسلمي دفة الرئاسة، دعم الفريق والوقوف معه من أجل تحقيق الإنجازات أمر لزامي وواجب علي لإسعاد مدرجه العاشق، سأواصل الدعم المادي والمعنوي، ولن أبتعد عن الفريق حتى وإن غادرت المنصب الرئاسي".