حكم النهائي.. هُدِد وعائلته بالقتل.. وأغضب الأهلاويين

تبدأ المشاكل لدى آرثر دياز عندما يقترب من فريق بورتو، المقاطعة التي ينتمي إليها الحكم البرتغالي، من تصريحات ساخنة ضده، أو وصولاً إلى تهديد بقتله وقتل عائلته مثلما حدث مطلع العام الجاري.

وسيتولى دياز إدارة مباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والأهلي مساء الخميس، في عودته الأولى إلى جدة بعدما قاد مباراة الأهلي والنصر الدورية في فبراير الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين، وطرد حينها سعد عبدالأمير لاعب الأهلي في قرار أثار غضب الأهلاويين عقب نهاية المباراة، واعتبر أحمد المرزوقي رئيس أهلي جدة أن القرار لم يكن صحيحاً وتسبب بضغط لاعبي فريقه.

وفي الخامس من يناير الماضي، كان الحكم دياز يستعد لإدارة مباراة باكوس دي فيريرا وبورتو، فريق المقاطعة التي ينتمي إليها دياز، تلقى الأخير اتصالاً من رابطة مشجعين معتمدة لنادي بورتو، هددته بقتله وقتل عائلته ليتوجه بعدها إلى الشرطة للإبلاغ عن التهديد الذي تم تسجيله ضد "مجهول".

وسبق أن تعرض دياز إلى انتقادات حادة من بينتو دا كوستا رئيس بورتو قبل عامين عندما قاد مواجهة بنفيكا وبورتو وطرد دانييلو لاعب ريال مدريد الحالي بالبطاقة الحمراء، ولم يحتسب ركلتي جزاء لبورتو، وقال الرئيس لوسائل الإعلام عقب المباراة: القرارات التي اتخذها آرثر دياز مخزية وفضيحة بحق التحكيم، لا أقصد هنا التشكيك في نزاهته أو أنه تعمد اتخاذ تلك القرارات، بل أرى أن عليه ترك التحكيم أو الاعتذار عن قيادة مباريات بورتو.