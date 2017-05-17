دياز: ليو لن يلعب النهائي.. وسنبقى أوفياء لطريقتنا

أكد رامون دياز مدرب الهلال أن فريقه سيدخل مباراة نهائي كأس الملك أمام أهلي جدة بطريقته الهجومية، مشيراً إلى أن أهمية المباراة لن تتسبب بالضغوط على فريقه.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي للمباراة: النهائي يعني لنا الكثير، لكنه لن يسبب ضغوطات علينا، سنبقى أوفياء لطريقتنا الهجومية ولن نغيرها. وأردف: تحضيرنا الذهني لهذه المباراة جيد للغاية، كما أن عناصر فريقي أثبتوا في مناسبات كثيرة أنهم أهل للثقة.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى غياب المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني عن مباراة الخميس، وزاد: ليو سيغيب عن المباراة، لكن ذلك لن يؤثر علينا، غياب لاعب في صفوفنا أو تواجد آخر في صفوف الأهلي لا تعنينا، وأثبتنا ذلك في أكثر من مناسبة.

وختم قائلاً: حقننا الدوري بجدارة وحطمنا أرقاماً قياسية، وهذا حافز لتحقيق البطولة، كما أن اللعب في جدة يعتبر على أرضنا نظير المساندة الجماهيرية التي يلقاها الفريق في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.