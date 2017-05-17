رئيس الظفرة: نادٍ جداوي ينافس الهلال على توقيع خربين

أكد صالح المزروعي، رئيس نادي الظفرة، تلقي إدارة ناديه الإماراتي عروضاً احترافية عدة من أندية محلية وخارجية، ترغب في استقطاب الدولي السوري عمر خربين، المعار حالياً إلى صفوف نادي الهلال.

وقال رئيس النادي الإماراتي في حديثه لـ"في المرمى": "بداية أود أن أبارك للهلال تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي، وفيما يتعلق برغبته في استمرار خربين ضمن صفوفه، فهذا أمر صحيح، لا مانع لدينا في إعارته، ونرفض بيع بطاقته الدولية إطلاقا".

وزاد: "تلقينا عروضا عدة من أندية محلية مثل الوحدة والجزيرة، ونادٍ سعودي من جدة، لكن لابد أن نجتمع مع اللاعب، ونطلعه على كافة العروض التي وصلت قبل تحديد وجهته المقبلة، ورغبة اللاعب أمر مهم وحاسم".