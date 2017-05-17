غروس: السومة ليس جاهزاً.. ونقدر على تعويض غيابه

كشف السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة أن قرار مشاركة عمر السومة في نهائي كأس الملك أمام الهلال سيتخذ صباح يوم المباراة، مبيناً أنه قادر على حل أزمة نقص المهاجمين في صفوف فريقه.

وقال غروس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: تدرب السومة بشكل جيد في الأيام الأخيرة لكنه لم يجهز بشكل كامل، وأمامنا 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان عمر يستعد خوض اللقاء أم لا، لكن بشكل عام لدينا الحلول والخطط الهجومية التي ستعوض غياب مهاجمي الفريق.

وأردف: لاعبو الوسط قادرون على حل أزمة غياب المهاجمين، فنحن نلعب بشكل جماعي في النواحي الهجومية.

وعن الهلال قال: الخصم يملك ظهيري جنب متميزين، ويجب أن ندافع بشكل جيد أمامهم ونحاول هز شباك عبدالله المعيوف.