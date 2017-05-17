كريسبو وراكيتيتش وقائد النصر.. لاعبون صنعهم غروس ودياز

أسهم رامون دياز، مدرب الهلال، ونظيره كريستيان غروس بتقديم عدد من نجوم كرة القدم خلال العقدين الأخيرين، بدءاً من المهاجم الأرجنتيني الأسطوري هيرنان كريسبو، ووصولاً إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الحالي.

فخلال تولي دياز تدريب ريفير بليت بين عامي 1995-1999 أبرز خلالها عدداً من النجوم، ومن أهمهم المهاجم الأرجنتيني هيرنان كريسبو ثالث هدافي منتخب الأرجنتين عبر التاريخ، وأحد أغلى اللاعبين في العالم عندما انتقل من بارما إلى لاتسيو مقابل 56 مليون يورو، وانتقل بعدها إلى تشيلسي اللندني وإنتر وميلان الإيطاليين.

وكان مارسيلو سالاس، كبير هدافي منتخب تشيلي عبر التاريخ من مخرجات دياز عندما كان الأخير في ريفر بليت، وانتقل بعدها إلى لاتسيو ومن ثم إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يعتزل في 2008 ويتحول إلى مجال التدريب.

وأسهم دياز ببزوغ النجم الأرجنتيني بابلو أيمار صانع ألعاب فالنسيا والمنتخب الأرجنتيني عندما دربه في ريفر بليت، وانتقل بعدها إلى بنفيكا البرتغالي قبل أن يختار العودة إلى بلاده والاعتزال في صفوف ريفر بليت.

ومن الأسماء التي أخرجها دياز إلى الأضواء، الظهير خوان بابلو سورين ظهير يوفنتوس ولاتسيو الإيطاليين وبرشلونة الإسباني، عندما دربه في ريفير بليت الأرجنتيني.

وبفضل الفرصة التي منحها له دياز في فريق العاصمة الأرجنتينية، انتقل خافيير سافيولا إلى برشلونة لقاء 16 مليون جنيه استرليني، وانتقل بعدها إلى ريال مدريد وإشبيلية في إسبانيا، كما شارك مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

ووصل الحارس روبرتو بونانو إلى حماية مرمى الأرجنتين وبرشلونة مطلع الألفية الحالية بعدما لعب في صفوف ريفر بليت أثناء تواجد دياز، وفي فترة دياز الأخيرة بين عامي 2012-2014 قدم الظهير غابرييل ميركادو مدافع إشبيلية الإسباني ومنتخب الأرجنتين.

وفي المقابل، قدم كريستيان غروس واحداً من أهم الأسماء في كرة القدم العالمية حالياً، وهو الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة الحالي عندما دفع به إلى الفريق الأولى أثناء تدريبه بازل السويسري في 2006-2007.

ورغم قصر فترة تدريبه لتوتنهام، إلا أن غروس جعل من سول كامبل قائداً للفريق قبل انتقاله إلى أرسنال وهو بسن صغيرة، كما جلب الأنيق ديفيد جينولا إلى صفوف توتنهام وجعله قائداً لخط الوسط.

وكان غروس الرجل الذي أحضر الجزائري موسى صايب، قائد النصر السابق، إلى الملاعب الإنجليزية في 1997 ودفع به إلى القائمة الأساسية، وكان يدرب يورغن كلينسمان نجم ألمانيا السابق وليس فيرديناند مهاجم إنجلترا الشهير، وفي بازل درب الإكوادوري كايسييدو لاعب إسبانيول الحالي.